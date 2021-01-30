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Подкаст ЯсноПонятно
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Подкаст "ЯсноПонятно": мечтаю о собаке – к чему готовиться

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Темы:
Подкасты РИА (454)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210130/1031733639/Podkast-YasnoPonyatno-mechtayu-o-sobake--k-chemu-gotovitsya.html

Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того (особенно если много работаешь и живешь в съемной квартире)?

Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе?

Радио
Подкаст "ЯсноПонятно": мечтаю о собаке – к чему готовиться

Для многих собака – это детская мечта. Но в тоже время и большая ответственность (гулять в любую погоду, тратиться на клиники и корм, терпеливо воспитывать). Эпизод для тех, кто хотел бы завести пса, но пока до конца не уверен и еще не знает, что ждет любого будущего хозяина.

Рассказывает Оксана Дубинина, руководитель программы "ПовоДОГ" Фонда социальных инноваций "Вольное дело", специалист по поведению животных и хозяйка двух (очень) воспитанных дворняжек.

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Темы:
Подкасты РИА (454)

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