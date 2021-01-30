"Страхи/Ошибки": как поссориться правильно с мужем или женой

Вместе с психологом, коучем Сергеем Насибяном и системным семейным терапевтом Татьяной Красновской, которые, кстати, являются супругами, разбираемся, как они учились ссориться правильно, и почему этот навык один из самых важных для отношений.
1:45 — как ссорятся супруги-психологи и ссорятся ли;
5:00 — что значит "ссориться правильно";
9:45 — в чем разница между ссорой и конфликтом;
13:10 — что мешает нам договариваться друг с другом;
23:00 — о ситуациях, когда никто не готов уступать;
31:00 — чего не надо делать в ссоре;
38:00 — в каких случаях точно лучше разводиться и какие вещи нельзя прощать;
40:05 — как понять, что отношения себя исчерпали.
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