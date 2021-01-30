"Страхи/Ошибки": как поссориться правильно с мужем или женой

Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнеров, которые бы не ссорились. Как делать это адекватно, без претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнера в конфликте? Реально ли договориться, если не готов идти на уступки?

Вместе с психологом, коучем Сергеем Насибяном и системным семейным терапевтом Татьяной Красновской, которые, кстати, являются супругами, разбираемся, как они учились ссориться правильно, и почему этот навык один из самых важных для отношений.

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой

1:45 — как ссорятся супруги-психологи и ссорятся ли;

5:00 — что значит "ссориться правильно";

9:45 — в чем разница между ссорой и конфликтом;

13:10 — что мешает нам договариваться друг с другом;

23:00 — о ситуациях, когда никто не готов уступать;

31:00 — чего не надо делать в ссоре;

38:00 — в каких случаях точно лучше разводиться и какие вещи нельзя прощать;

40:05 — как понять, что отношения себя исчерпали.

Слушайте подкасты РИА Новости.