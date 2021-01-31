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Дополнительное время: Карчаа о настольном теннисе в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210131/1031728447/Dopolnitelnoe-vremya-Karchaa-o-nastolnom-tennise-v-Abkhazii.html

Президент Федерации настольного тенниса в Абхазии Беслан Карчаа в эфире радио Sputnik рассказал, как после Отечественной войны народа Абхазии стали восстанавливать этот вид спорта, как пандемия повлияла на тренировки и чем полезен настольный теннис для детей.

Радио
Дополнительное время: Карчаа о настольном теннисе в Абхазии

Из-за пандемии деятельность всех видов спорта практически заморожена, однако некоторые занятия можно проводить на свежем воздухе, но только не по настольному теннису, сказал Карчаа в эфире радио.   

"Тренировки по настольный теннису зимой можно проводить только в зале, а залы все закрыты. На улице в теннис играть невозможно, малейший ветер мешает направлению мяча", - отметил Карчаа.

Тренировочного процесса не было уже больше полугода, это сильно скажется на детях, заверил президент Федерации по настольному теннису.  

"Я видел своих учеников, есть дети, которые прибавили пару килограммов в весе. В настольном теннисе важно следить за формой, после плавания этот вид спорта считается спортом, где все группы мышц работают, резкость, реакция. К нам очень много детей приводят с искривлением позвоночника, с плохим зрением. Настольный теннис доступен всем возрастам. Его считают шахматами только в ускоренном варианте. В нем много комбинаций, и принимать решение надо молниеносно", - отметил Карчаа.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.  


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