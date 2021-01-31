Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".
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Что означают слова "экрю", "жиразол" и "бланжевый"? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным?
Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".
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Республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений в декабре 2009 года.
В Абхазии есть люди, которые работают, чтобы прокормить свои семьи, находящиеся от них за несколько тысяч километров. К ним прилипло определение "гастарбайтеры".
Первые несколько тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции доставлены в Донецкую народную республику.
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