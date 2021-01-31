15:05 31 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.25
  • EUR92.30
Поиск
как это по-русски
© Sputnik

Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (456)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210131/1031733758/Ekryu-kipen-bedro-ispugannoy-nimfy-sotni-sposobov-vyrazit-belyy-tsvet.html

Что означают слова "экрю", "жиразол" и "бланжевый"? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным?

Радио
Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".

Слушайте подкасты РИА.

Темы:
Подкасты РИА (456)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Деми Мур не та, люди в масках и мимоза в Абхазии: самые яркие фото недели
Как Россия пережила год пандемии
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2020 год


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться