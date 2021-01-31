Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

Республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений в декабре 2009 года.

В Абхазии есть люди, которые работают, чтобы прокормить свои семьи, находящиеся от них за несколько тысяч километров. К ним прилипло определение "гастарбайтеры".