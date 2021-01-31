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Интриги, сплетни и абсурд: разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

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Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли - его застрелил снайпер по приказу Николая I. Что правда, а что миф?

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Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым.

1:06 Пушкин был чернокожим: миф, известный еще со школьных времен. На чем основана эта легенда, и что о внешности поэта говорили современники?
2:52 Дантес пришел на дуэль с кирасой под одеждой, а от смерти его спасла пуговица. Был ли у Пушкина настолько весомый повод для ревности, чтобы стреляться? Какую клятву, данную царю, он нарушил?
6:20 Пушкин - отличник в лицее, а первые же стихи были гениальными. Или нет?
7:33 Революционер, дерзивший царю в лицо, не успел к декабристам на Сенатскую площадь из-за суеверия. Насколько правдивы эти утверждения о Пушкине?
11:44 Лермонтов был учеником Пушкина. “Руслан и Людмила” - фривольный бурлеск.
14:05 “Собаке - собачья смерть”. Лермонтова застрелил снайпер по приказу царя? Княжна Мери из “Героя нашего времени” - это дочь Николая I? Как царская семья относилась к Лермонтову.
19:44 “Прощай немытая Россия” написал не Лермонтов? Как с годами менялось стихотворение, и что считают историки и литературоведы.

22:15 Литература против царя. Наши поэты и писатели всегда были против самовластия? С кем Николай I хотел расправиться, а кому покровительствовал?
25:45 Миф о том, как Фонвизин читал Екатерине II пьесу о свингерах. Или не миф…
Есенина убили, а завещание подделали. Маяковский враждовал с ним и страшно ненавидел. Анна Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Мистические 37 лет, по достижению которых поэты расстаются с жизнью. Что из этого правда, а что миф? Слушайте эпизод “Не верю”, посвященный поэтам.
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