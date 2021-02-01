00:49 02 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.51
  • EUR91.54
Поиск
Лариса Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Синоптик: какую температуру воздуха ожидать в Абхазии в феврале

Радио
Получить короткую ссылку
23810
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210201/1031738115/Sinoptik-kakuyu-temperaturu-vozdukha-ozhidat-v-Abkhazii-v-fevrale.html

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о прогнозе погоды на первую половину февраля.

Радио
Синоптик рассказала, какую температуру воздуха ожидать в самый холодный для Абхазии месяц

По многолетним наблюдениям, февраль в Абхазии очень холодный, но в этом году первая половина февраля существенно не будет отличаться от января, сказала Ахба.  

"В течение первой декады температуры будут высокими, для февраля это, конечно, не норма. Дневные температуры будут от +12°С до +17°С. А ночные - от +3°С , до +10°С. Иногда будут наблюдаться перепады, но они небольшие, потому в течение первых пяти дней февраля возможны кратковременные осадки. Затем холод будет отступать, влияние тепла усилится 7-8 февраля. Температура воздуха будет подниматься до +18°С, а может, даже чуть больше", - отметила Ахба в эфире радио Sputnik Абхазия.

По информации синоптика, в конце декады произойдет незначительная смена воздушных масс. Тепло отступит, придет холод с севера, однако резких отрицательных температур не наблюдается, рассказала Ахба.       


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Беда в Бедии: оползень разрушил дома и дорогу в абхазском селе
Отрезанные от Ткуарчала: в Бедии из-за оползня обвалилась дорога
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2020 год


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться