Синоптик: какую температуру воздуха ожидать в Абхазии в феврале

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о прогнозе погоды на первую половину февраля.

Радио Синоптик рассказала, какую температуру воздуха ожидать в самый холодный для Абхазии месяц

По многолетним наблюдениям, февраль в Абхазии очень холодный, но в этом году первая половина февраля существенно не будет отличаться от января, сказала Ахба.

"В течение первой декады температуры будут высокими, для февраля это, конечно, не норма. Дневные температуры будут от +12°С до +17°С. А ночные - от +3°С , до +10°С. Иногда будут наблюдаться перепады, но они небольшие, потому в течение первых пяти дней февраля возможны кратковременные осадки. Затем холод будет отступать, влияние тепла усилится 7-8 февраля. Температура воздуха будет подниматься до +18°С, а может, даже чуть больше", - отметила Ахба в эфире радио Sputnik Абхазия.

По информации синоптика, в конце декады произойдет незначительная смена воздушных масс. Тепло отступит, придет холод с севера, однако резких отрицательных температур не наблюдается, рассказала Ахба.