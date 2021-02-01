Нетрудный возраст: Максим Зантария о занятиях хоккеем

О занятиях хокеем, как решил стать вратарем, о дневном распорядке и качествах, которые необходимы в этом виде спорта, в эфире радио Sputnik рассказал юный хоккеист Максим Зантария.

Радио Нетрудный возраст: Максим Зантария о занятиях хоккеем

11-летний абхазский хоккеист Максим Зантария живет в Москве и занимается этим видом спорта с четырех лет. Он играл за московские "Спартак", "Динамо", сейчас голкипер команды "Воины льда".

Максим признался, что поначалу ему сложно было привыкнуть к экипировке для хоккея.

"Когда я перешел в "Динамо" стал вратарем, мне было настолько неудобно, что даже не знал, как клюшку удержать, было сложно, а сейчас уже ничто не мешает. Встаю утром в 7:50 и иду с братом в школу. В 14:10 возвращаюсь домой, отдыхаю часа два и еду на тренировки. Домой возвращаюсь часам к 10 вечера", - рассказал Максим Зантария в эфире радио Sputnik.

На вопрос, как успеваемость в учебе, юный хоккеист ответил, что учится на четверки и пятерки.

Подробности в аудиофайле.