Кварчия о законопроекте по борьбе с организованной преступностью: еще сырой

Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия в эфире радио Sputnik рассказал, почему законопроект по противодействию с организованной преступности все еще не принят Парламентом и с какими проблемами это связано.

Законопроект о борьбе с организованной преступностью был внесен в Парламент Абхазии в марте 2019 года, однако дальше комитетского обсуждения он не пошел.

На встрече президента Абхазии и депутатов Парламента Аслан Бжания просил депутатов обратить внимание на законопроект по противодействию организованной преступности.

Радио Кварчия о законопроекте по борьбе с организованной преступностью: еще сырой

"Такой закон нужен не только нашей стране, но и любому государству. Проект закона обсуждали в комитете по правовой политике, но я считаю его очень сырым, он еще не готов к тому, чтобы принять в первом чтении", - отметил Кварчия в эфире радио Sputnik.

Спикер Парламента подчеркнул, что это непростой закон и, учитывая и общественное мнение и напоминание президента, депутаты обязательно к нему вернутся.

Бывший глава государства Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент Абхазии проект закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия, направленных на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом" в марте 2019 года.

Проект Закона дополняет Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений. В частности, документ предусматривает установление уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом, а также за финансирование организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества.

Законопроект также предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.