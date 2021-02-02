Толстой рассказал о двух принципах ПАСЕ по вакцинации от COVID-19 в Европе

Из-за пандемии повестка дискуссии в Совете Европы сместилась в сторону социальных вопросов, отметил заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

В Страсбурге 28 января завершилась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в гибридном формате, что дало возможность парламентариям участвовать в работе сессии дистанционно или очно. Среди главных тем в работе ассамблеи оказались борьба с коронавирусом и проблемы вакцинации в Европе.

Радио Толстой рассказал о двух принципах ПАСЕ по вакцинации от COVID-19 в Европе

"Поскольку ПАСЕ это, прежде всего, парламентская организация Совета Европы, которая занимается правами человека, был подготовлен достаточно обширный доклад по поводу прав разных групп людей в связи с вакцинацией от коронавируса. Во главу этого доклада был поставлен принцип добровольности и всеобщности вакцинации", - заявил Толстой.

Все, кто хочет привиться от коронавируса, должны иметь доступ к вакцине, подчеркнул российский политик.

"Обсуждалась та практика, которая существует в Европе, когда в разных странах идет довольно непростая борьба в связи с нехваткой вакцины, в связи с тем, что определенные категории лиц отодвигаются в очереди на вакцинацию", - рассказал Толстой.

Он отметил, что в связи с пандемией повестка дискуссий в Совете Европы переместилась в сторону социальных вопросов.

"Это неизбежно: от политизированных деклараций нужно двигаться к тому, что больше всего интересует избирателей, - к вопросам социального самочувствия общества, которое переживает такое непростое время в эпоху пандемии", - сказал вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.

В настоящее время в Евросоюзе разрешены к применению три вакцины от коронавируса - компаний BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Ряд европейских стран ранее высказали опасения, что план вакцинации населения будет сорван из-за сбоев в поставках препарата, произведенного BioNTech/Pfizer. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Pfizer заверила ее в соблюдении сроков поступления в ЕС всех доз вакцины в первом триместре текущего года.