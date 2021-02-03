16:45 03 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.08
  • EUR91.56
Поиск
© Sputnik / Rodion Proca

Эпидемиолог рассказала, можно ли быть переносчиком коронавируса после прививки

Радио
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/08/1030903326.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210203/1031719651/Epidemiolog-rasskazala-mozhno-li-byt-perenoschikom-koronavirusa-posle-privivki-.html

Специалист в области эпидемиологии рассказала о том, насколько велика вероятность, что человек, прошедший иммунизацию от коронавируса нового типа, может представлять опасность для окружающих, заражая их COVID-19.

В научном сообществе давно идут дискуссии о том, насколько опасен человек, которому недавно ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Ведь с научной точки зрения человек получает внутримышечно ту же инфекцию, хоть вирусная "информация" в ней содержится в незначительных концентрациях.

О потенциальной опасности человека, недавно привитого от COVID-19, в эфире радио Sputnik Молдова рассказала Алла Токарчук – специалист по эпидемиологии.

Радио
Эпидемиолог рассказала, можно ли быть переносчиком коронавируса после прививки

"Думаю, что человек, получивший прививку от коронавируса, может быть носителем вируса лишь незначительное время, пока у него не сформируется необходимый защитный иммунный уровень антител в крови. После первой инъекции вакцины у человека могут появиться симптомы коронавируса, так как иммунитет еще не сформирован", – отметила специалист.

По словам собеседницы, даже после получения второй дозы вакцины человек не должен забывать об инфекционной безопасности окружающих, чтобы не заражать людей, которые еще не прошли через процесс иммунизации. Прежде всего, следует носить защитную медицинскую маску в общественных местах, обрабатывать руки спиртосодержащими дезинфицирующими средствами.

"Вакцинированный человек с еще ослабленным иммунитетом может также заразиться COVID-19 извне, что усугубит общую картину его здоровья", – заключила Токарчук.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лекарства по воздуху: дрон для перевозки вакцин от COVID-19 в Германии
Одиночный пикет Бутиной: зачем она вышла к Дому приемов МИД России
Демография Абхазии: ситуация за два года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться