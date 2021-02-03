Воронова о номинации на премию от Post Scriptum: заставляет работать дальше

Абхазская джазовая певица Тамара Воронова номинирована на звание "Артист 2020 года" по версии польского ежеквартальника Post Scriptum. О самом журнале и о значении своей номинации Тамара Воронова рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.

Польский журнал, который выпускается в Лондоне, о творчески людях, он ориентирован на поэтов и артистов, сказала Воронова в эфире радио.

Радио Воронова о премии от Post Scriptum: заставляет работать дальше

"Я стараюсь выиграть, сейчас пока на втором месте. Мужчина, который меня опережает, он сценограф, очень интересная личность. Мне бы, конечно, очень хотелось выиграть, но у него подписчики более активные, сейчас все зависит от лайков в интернете", - отметила Воронова.

Голосование проходит в социальной сети Facebook на странице журнала. Достаточно поставить лайк на публикацию с моим постером, сказала Воронова.

"Мне приятно, что очень много людей на это откликнулись, и очень много людей, от которых я не ожидала, написали много приятных слов, пожеланий. И в данной ситуации, если даже не удастся выиграть, получив почетное второе место, мне будет приятно, что столько людей меня поддержали. Это заставляет работать дальше. Больших прорывов это не дает, но это приятно, как в копилку положить что-то еще позитивное и что-то стоящее, написать потом об этом в биографии, то есть таких вещей должно быть много", - подчеркнула Воронова.