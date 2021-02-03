Гражданин и начальник: Лакербая о работе инвестиционного агентства Абхазии

Что делается для того, чтобы привлечь инвестора в Абхазию, с какими проблемами он здесь сталкивается и какие проекты уже реализованы, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель государственного инвестиционного агентства Илона Лакербая.

В данный момент в агентстве проводится работа над улучшением доступа к информации по вопросам регистрации предприятия, получения разрешения на строительства, сказала Лакербая в беседе на радио. Необходимо создать прозрачный доступ к такому роду информации через интернет-ресурсы, не прибегая к личному посещению различных госструктур, отметила руководитель Инвестагентства.

Радио Гражданин и начальник: Лакербая о работе инвестиционного агентства Абхазии

"Мы проводим работу с проектами, включенными в государственный реестр, проводим прием заявок по инвестпроектам, которые претендуют на получения статуса "преференциальный", что позволит предпринимателям получить государственные преференции. Это дает возможность предпринимателям, реализующим инвестиционный проект, на льготных условиях получить ставку налога на прибыль и налога на имущество, уменьшенную на 50% на весь срок окупаемости, но не больше 6 лет, а реализующим приоритетный проект, дает право полностью освободиться от налога на прибыль и налога на имущество на весь срок окупаемости, но не более 8 лет. Предпринимателям для этого нужно обратиться в агентство, подать заявку, эти условия установлены еще правительством. Так же мы выполняем контроль за исполнением завяленных инвестором обязательств по проектам, включенным в госреестр. Мы проводим работу по информированию и консультациям иностранных граждан о возможности получения права на временное проживание в Абхазии. Иностранные граждане, которые инвестировали в республику более 10 миллионов могут обращаться в агентство", - сказала руководитель Инвестагентства.

Лакербая назвала основные проблемы, с которыми сталкивается любой предприниматель, реализующий здесь проект.

"Отсутствие широкого признания независимости, слабый деловой климат в стране, это основные причины низкой инвестиционной привлекательности. Также процессы реализации, сроки и механизмы получения различной разрешительной документации, безопасность обеспечения исполнения контрактов, особенно нуждается в доработке законодательство в области страхования", - сказала Лакербая.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.