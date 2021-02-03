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Такие обстоятельства: Ашуба о вопросах первой сессии Парламента в 2021 году

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210203/1031765969/Takie-obstoyatelstva-Ashuba-o-voprosakh-pervoy-sessii-Parlamenta-v-2021-godu-.html

Депутат Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба в эфире радио Sputnik рассказал о вопросах, которые рассматривались на первом заседании в 2021 году.

Состоялось первое заседание Народного собрания Абхазии в рамках весенней сессии 2021 года, на котором депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в уголовное и административное законодательство Абхазии, которые ужесточают меры наказания за незаконное подключение к электросетям.

Первое заседание Парламента в новом году несколько раз откладывалось, так как многие депутаты болели коронавирусом, но все практически выздоровели, и удалось провести первую сессию, сказал Ашуба в эфире радио.      

Радио
Такие обстоятельства: Ашуба о вопросах первой сессии Парламента в 2021 году

"Обсуждали два законопроекта, поступившие в Парламент, о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает дополнительный состав административной ответственности за подключение к сетям и дополнительные санкции, а также законопроект по изменениям в уголовный кодекс. Он тоже предусматривает новый состав преступлений, связанных с подключениями к электросетям выше одного мегаватта, и предусматривает срок до трех лет лишения свободы. Оба законопроекта прошли в пером чтении, и это означает лишь то, что Парламент взял в работу данные законопроекты и профильные комитеты будут рассматривать их в ближайшее время", - сказал Ашуба.  

Ашуба рассказал по каким вопросам возникла полемика между депутатами и сколько законопроекты еще будут дорабатываться в комитете.  

На повестке дня стоял еще один вопрос - изменения в закон "О выборах в органы местного самоуправления".  Депутат рассказал, с чем был связан это вопрос, и что решили парламентарии.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.


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