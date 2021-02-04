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Косилов о туристическом сезоне 2021 года в Абхазии: спрос очевиден

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Sputnik Абхазия
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Руководитель туркомпании абхазского направления Сергей Косилов в эфире радио Sputnik поделился своими прогнозами на туристический сезон 2021 года в Абхазии и рассказал, почему местные курорты столь популярны среди российских туристов.

Радио
Косилов о туристическом сезоне 2021 года в Абхазии: спрос очевиден

Спрос на летний отдых в Абхазии в 2021 году вырастет от 10 до 20% в условиях закрытия многих пляжных зарубежных направлений, если не будет введено новых антиковидных ограничений на внутреннем рынке и сезон в Абхазии стартует в привычные сроки. Такие прогнозы дают российские туроператоры. 

"Я бы сказал, что спрос будет больше, чем мы наблюдали в некоторые годы, может быть, он будет на уровне прошлого года, а он был очень удачлив. Но есть ситуация, когда отели не до конца понимают, как себя вести с учетом коронавируса. Конечно, ситуация, когда может закрыться граница, она сейчас маловероятна, но полностью отрицать ее мы не можем, поэтому сейчас многие отели координируют цены, координируют ту модель продаж, которую они будут предлагать туроператорам и туристам на 2021 год. Идет корректировка, примерка цен, может быть, дольше, чем это было в прошлые годы, но спрос очевиден. Закрыты другие курорты. Очень сильно влияет это, и соответственно, мы очень надеемся, что при благоприятных обстоятельствах мы этот год увидим как один из лучших годов, которые могли быть после 2016 года", - отметил Косилов.

Руководитель туркомпании абхазского направления подчеркнул и тот факт, что в этом году очень неплохой спрос на зимний период.

"Люди выбирают за небольшую цену отели, работающие зимой и весной, чтобы приехать, отойти от болезни. А на лето, конечно, в основном это пляжный отдых, это экскурсионные туры, которые возможны в этот период. Климат, море, солнце – это то, что в Абхазии привлекает", - отметил Косилов в эфире радио Sputnik Абхазия.           


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