Такие обстоятельства: педагог Адлейба об опыте дистанционного обучения

Радио Такие обстоятельства: педагог Адлейба об опыте дистанционного обучения

С введением карантина весной 2020 года, когда в школах Абхазии были прекращены занятия из-за угрозы распрастранения короновируса, учитель начальных классов сухумской школы №14 Ирина Адлейба начала проводить занятия с учениками с помощью платформы Zoom. Педагог рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия, как удалось ее классу не отстать от программы.

"Если мы говорим об успехе, то сыграло роль, что у многих детей дома были различные гаджеты, Wi Fi–связь, желание не остаться за бортом. Мне было важно, чтобы дети не теряли атмосферу, накопленную почти за два года обучения в классе. Мы с родителями были нацелены на одно и то же. Занимались поиском платформы, буквально сразу нашли, репетировали между собой и потом вышли на первое занятие. Это было в воскресенье. С тех пор работали каждый будний день. Конечно, было сложно, иногда в сессии участвовало больше учеников, иногда меньше. Была масса причин… Мы старались не пропускать и работали до середины июня, чтобы завершить занятия", - рассказала педагог.

По словам Адлейба, родители ее учеников проявили большое внимание к тому, чтобы процесс обучения детей не прерывался, для многих не стали помехой и веерные отключения электроэнергии.

"Родители просто совершали такие поступки - приезжали на время к родственникам с книгами, кастрюлями, с младшими детьми, чтобы отработать наши два с половиной часа", - сказала Адлейба.

Учитель выделила плюсы и минусы дистанционного формата обучения.

Подробности в аудиофайле.

Для того, чтобы избежать распространения коронавируса в Абхазии, Кабинет министров 18 марта 2020 года принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены. Новый учебный год длился около полутора месяцев. С 15 октября в школах Абхазии вновь был объявлен карантин. Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции продлены до 10 февраля 2021 года.

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