Зантария о Терентии Чаниа: эталон благородства и абхазского рыцарства

Радио Зантария о Терентии Чаниа: эталон благородства и абхазского рыцарства

На 84-м году жизни скончался поэт, писатель, общественный деятель Абхазии Терентий Чаниа.

Терентий Чаниа – автор более 25 поэтических и прозаических книг, песни на его стихи известны и любимы многими поколениями слушателей.

"Он был на редкость интеллигентен, обаятелен, общителен, коммуникабелен. Человек глубокого, самобытного творческого дарования. Это видно по его стихам, по его прозе. Он издал очень много интересных книг, очень много писал для детей, отдельные сборники для младшего школьного возраста, как раз наша детская аудитория нуждалась всегда в детской продукции. Все это он делал очень талантливо, обладая таким ярким самобытным дарованием. Терентий Михайлович был всегда востребован как педагог, он преподавал в школе-интернате. Многие помнят его как замечательного преподавателя абхазского языка и литературы. Он представитель яркого, достойного поколения абхазских поэтов, которые пришли в нашу литературу в 60-е годы, в годы оттепели. Это был период нового стиля, новых веяний, и он оставил яркий след в абхазской литературе. Во всем был очень аккуратным и ответственным. Это эталон благородства, рыцарства абхазского. Таким он запомнился. Очень обидно, что мы прощаемся с таким замечательным человеком", - сказал Зантария в эфире радио Sputnik Абхазия.