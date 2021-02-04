Малашенко о центре по мониторингу в Азербайджане: это не уступка России Турции

Создание совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта -это только политический ход, - он не приведет к росту влияния Турции, считает российский востоковед Алексей Малашенко.

Радио Малашенко о центре по мониторингу в Азербайджане: это не уступка России Турции

Создание совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта -это только политический ход, - он не приведет к росту влияния Турции, считает российский востоковед Алексей Малашенко.

Создание совместного российско-турецкого центра по контролю режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта — это совершенно нормально, это вовсе не уступка России Турции, скорее, это понимание того, что от Анкары никуда не деться. Об этом заявил Sputnik Армения российский востоковед Алексей Малашенко.

По его словам, не учитывать Турцию на сегодня Россия не может. "Ссориться сейчас с турками не надо, потому это дипломатический ход. И, кстати, сами турки прекрасно понимают, что заглавную роль там будет играть Россия. Поэтому никакой угрозы, "гигантского роста влияния Турции" я в этом не вижу. Это нормально", - сказал специалист.

По его словам, создание центра - это только политический ход, а его значение будет зависеть от развития реальной ситуации.

"В провоцировании обострения ни Россия, ни Турция не заинтересованы, поскольку в таком случае обе страны только проиграют", - считает Малашенко.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, по сообщению российского Минобороны, был открыт 30 января в районе населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана. Он будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон.

Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.