21:44 05 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.11
  • EUR89.89
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Цвейба о возможностях для становления молодых ученых в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/04/1031769719.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210205/1031742710/Takie-obstoyatelstva-Tsveyba-o-vozmozhnostyakh-dlya-stanovleniya-molodykh-uchenykh-v-Abkhazii-.html

Какие есть условия для становления молодых ученых в Абхазии, почему они выбирают науку и с какими проблемами сталкиваются, об этом в эфире радио Sputnik рассказала филолог Любовь Цвейба, которая пишет кандидатскую диссертацию по социолингвистике.

Радио
Такие обстоятельства: Цвейба о возможностях для становления молодых ученых в Абхазии

Интерес к изучению языка у молодого ученого стал проявляться еще в школе, но окончательное решение связать жизнь с наукой было принято в университете, рассказала Цвейба в беседе на радио.  

"Языкознание - одна из самых интересных наук, еще будучи школьницей, я стала тяготеть к гуманитарным наукам, особенно мне нравилась звуковая система языка и работа с различными словарями. Учителя мои привили любовь к языкам, и я решила также, как и мама, поступать на филологический факультет. Я училась по специальности "абхазский язык и литература", и именно в университете уже твердо решила, что дальше моей специализацией будет языкознание", - рассказала Цвейба.         

Молодой ученый сетует, что заниматься только наукой не получается, приходиться отвлекаться на другую работу.  

"После окончания университета мне предложили учиться в институте языкознания за пределами Абхазии, но у меня не получилось, и я поступила в аспирантуру уже здесь. Там уже были командировки в Москву, где я занималась сбором материалов, работала в диссертационном зале. Во время учебы в аспирантуре я не могла работать только над своей кандидатской диссертацией. Наши реалии таковы, что приходится отвлекаться на другие вещи. Не было возможности заниматься только наукой. Мне приходилось работать и зарабатывать. Реальность такова, что от основной работы, от науки, приходится отвлекаться и заниматься еще другой работой", - отметила Цвейба.        


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии
Без цифровизации придется вернуть таможню: Мишустин об общем товарном рынке ЕАЭС
Демография Абхазии: ситуация за два года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться