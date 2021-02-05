Такие обстоятельства: Цвейба о возможностях для становления молодых ученых в Абхазии

Какие есть условия для становления молодых ученых в Абхазии, почему они выбирают науку и с какими проблемами сталкиваются, об этом в эфире радио Sputnik рассказала филолог Любовь Цвейба, которая пишет кандидатскую диссертацию по социолингвистике.

Радио Такие обстоятельства: Цвейба о возможностях для становления молодых ученых в Абхазии

Интерес к изучению языка у молодого ученого стал проявляться еще в школе, но окончательное решение связать жизнь с наукой было принято в университете, рассказала Цвейба в беседе на радио.

"Языкознание - одна из самых интересных наук, еще будучи школьницей, я стала тяготеть к гуманитарным наукам, особенно мне нравилась звуковая система языка и работа с различными словарями. Учителя мои привили любовь к языкам, и я решила также, как и мама, поступать на филологический факультет. Я училась по специальности "абхазский язык и литература", и именно в университете уже твердо решила, что дальше моей специализацией будет языкознание", - рассказала Цвейба.

Молодой ученый сетует, что заниматься только наукой не получается, приходиться отвлекаться на другую работу.

"После окончания университета мне предложили учиться в институте языкознания за пределами Абхазии, но у меня не получилось, и я поступила в аспирантуру уже здесь. Там уже были командировки в Москву, где я занималась сбором материалов, работала в диссертационном зале. Во время учебы в аспирантуре я не могла работать только над своей кандидатской диссертацией. Наши реалии таковы, что приходится отвлекаться на другие вещи. Не было возможности заниматься только наукой. Мне приходилось работать и зарабатывать. Реальность такова, что от основной работы, от науки, приходится отвлекаться и заниматься еще другой работой", - отметила Цвейба.