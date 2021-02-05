Такие обстоятельства: Гезердава о проблемах образования в Абхазии в пандемию

О проблемах образования в Абхазии в пандемию и о том, можно ли организовать общеобразовательный процесс в школах, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился юрист, бывший преподаватель Саид Гезердава.

Радио Такие обстоятельства: Гезердава о проблемах образования в Абхазии в пандемию

В Абхазии с 15 октября 2020 года закрыты общеобразовательные учреждения – школы и детские сады. Ограничительные меры действуют до 10 февраля 2021 года.

"Ситуация сложная, и есть полярные мнения и взгляды на то, как должен быть организован образовательный процесс. Я, безусловно, не поддерживаю ту точку зрения, что в текущих условиях можно проводить обучение в том же формате, в котором он существовал до пандемии. Заболеваемость связана именно с несоблюдением карантинных мер, и ситуация такова, что мы не можем исключать детей из числа переносчиков заболевания. Ситуация в школах различная, и универсального решения проблемы нет. В городах она одна, в селах другая. Мое предложения заключается в том, что ситуация должна изучаться в каждой школе, в каждом районе и вырабатывать дифференцированное решение таким образом, чтобы не создавать в школах очагов заболеваний", - сказал Гезердава.

По словам бывшего преподавателя надо учитывать и особенности получения образования различными возрастными группами школьников.

"Мы не можем начальные классы перевести в онлайн, потому как эти инструменты для них не доступны. Тут очень многое ложится на плечи родителей, и не всегда родители готовы нести достаточно тяжелое бремя. А в отношении старших классов, я думаю, можно использовать инструменты дистанционного обучения, но опять же, все они требуют материальных затрат. Тут очень много задач для власти, которая должна все-таки продумать весь этот комплекс проблем, обозначить их и продумать решение. За эту проблему надо хорошо взяться. Меня это волнует, волнует как бывшего преподавателя", - отметил Гезердава.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Читайте также: