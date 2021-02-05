Рар о жестких локдаунах в Европе: выливаются в социальный стресс и серьезные протесты

Жесткие локдауны из-за пандемии и беспомощность политиков в борьбе с коронавирусом выливаются в социальный стресс и протесты на территории стран Евросоюза, и эти тенденции будут усиливаться, считает немецкий политолог Александр Рар.

Радио Рар о жестких локдаунах в Европе: выливаются в социальный стресс и серьезные протесты

По его словам, сейчас в Европе чувствуется очень сильный социальный стресс. Когда началась пандемия, люди были в шоке, и правительства в Западной Европе развивали панику, чтобы люди сидели дома, отмечает Рар.

"Но вместо того, чтобы людей посадить на месяц на жесткий карантин, как это было в Азии, и потом справиться с пандемией, здесь опять всех людей выпустили летом. Потом опять стали зажимать, до Рождества самоограничения, на Рождество опять никого не выпускали, а сейчас опять жесточайший локдаун и непонятно, когда он кончится. Конечно, люди находятся в социальном стрессе, и здесь есть много протестов", - сказал эксперт.

Однако сейчас правительства начали подсчет и увидели, что экономические структуры рушатся и экономика будет падать дальше, а безработица будет расти, денег у государств на то, чтобы спасать частный бизнес, в нужном объеме уже нет, а значит, для более богатых налоги будут повышаться, а более бедные не будут получать социальные выплаты, говорит политолог. Для всех очевидно, что экономические и социальные потрясения будут усугубляться, добавляет он.

"Люди законно спрашивают, что происходит, почему так много пробелов и ошибок. У меня только такой ответ - просто политики во многом перегружены проблемами, не справляются и, конечно, где-то боятся делать ошибки, но все равно их делают. И координацию в ЕС, а это 27 стран, сделать тоже невозможно. Чувствуется, что политики испробуют разные формы давления и контроля над обществом. Свободолюбивое общество в Европе этого очень не любит, и здесь будут явные и очень серьезные протесты. И людям очень не нравится, что как только ковид-оппозиция начинает расти, ее сразу демонизируют, силовые структуры за ними будут следить и контролировать, и это людям тоже не нравится, они хотят диалога с властью", - подчеркнул Рар.

Напомним, в минувшие выходные в Бельгии, Германии, Нидерландах, Австрии и Венгрии прошли акции протеста против карантинных мер, введенных правительствами стран для предотвращения распространения коронавируса. Митингующие выкрикивали лозунги, требуя свободы перемещений, и бросали петарды. В Будапеште и Праге на улицы вышли представители гостиничного бизнеса - они просят разрешить им работать. Сотни людей задержаны правоохранителями.