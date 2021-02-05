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© Foto / Facebook/Владимир Круглый

Круглый: только массовая вакцинация может остановить распространение эпидемии COVID-19

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210205/1031783801/Kruglyy-tolko-massovaya-vaktsinatsiya-mozhet-ostanovit-rasprostranenie-epidemii-COVID-19.html

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый во время видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск - Нур-Султан рассказал о важности массовой вакцинации без дискриминации.

Радио
Круглый: только массовая вакцинация может остановить распространение эпидемии COVID-19

Сенатор в своем выступлении отметил, что общепризнанным является тот факт, что только массовая вакцинация может остановить распространение эпидемии.

"Существует международный план, суть которого в том, что распределение вакцин должно быть справедливым, то есть независимо от того, богатая страна или бедная. Вирус не знает границ. Если мы будем вакцинировать только определенные страны или определенные когорты людей, то это не предотвратит распространение эпидемии", - сказал Круглый.       

По словам эксперта, сейчас во многих странах наблюдается такое серьезное явление, как "пандемическая усталость", люди уже не хотят соблюдать карантин. Общепризнанным является тот факт, что только массовая вакцинация может остановить распространение эпидемии, отметил сенатор.

"Для этого нужны две вещи — правильная организация процесса и наличие качественной вакцины", - сказал Круглый.

Сама вакцинация не является мгновенной панацеей, это процесс, который занимает определенное время, добавил Владимир Круглый. Важным является преодоление нерешительности, настороженности у граждан по отношению к вакцинации, считает он.


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