01:39 07 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.11
  • EUR89.89
Поиск
Это надолго
© Sputnik

"Это надолго". Как отучить ребенка спать с родителями

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (459)
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210206/1031788894/Podkast-Eto-nadolgo-Kak-otuchit-rebnka-spat-s-roditelyami.html

Рано или поздно всем родителям придется столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей - переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребенок к этому готов?

Радио
Подкаст "Это надолго". Как отучить ребенка спать с родителями

Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребенок среди ночи просится в родительскую кровать? Как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребенка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога. 

3:00 С какого возраста можно отселять детей в отдельную кровать/комнату

5:30 Как узнать, готов ли ребенок спать отдельно или ещё нет (и готовы ли родители)

7:35 Какие есть алгоритмы бережного отселения

10:15 Как научить ребенка засыпать без взрослого рядом

12:00 Как победить страхи темноты и чудовищ под кроватью

14:45 В каких случаях в процессе отселения можно укладывать малыша рядом с собой

16:25 Есть ли разница, кто отселяет ребенка: мама, папа, бабушка, дедушка или няня?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (459)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ледяные "грибы" на Дальнем Востоке
Полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над Пермским краем
Демография Абхазии: ситуация за два года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться