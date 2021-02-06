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Бенедиктов. Поэт почище Пушкина или эротоман-неудачник?

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Sputnik Абхазия
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Читатели приняли его первую книгу на ура. Однако Белинский отказал ему во вкусе и таланте. Поэт замолк. При Александре II двинулся в сторону обличительной лирики, но при полной любви к царю.

Отверженный радикалами, презрительно названный поэтом-чиновником, он сошел с поэтической арены. Его стихи по-прежнему поражают страстью к жизни.

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Бенедиктов. Поэт почище Пушкина или эротоман-неудачник?

В проекте "Заговор классиков"  об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

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