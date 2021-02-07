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Не верю! Выборы украли, русские и Чак Норрис штурмуют Капитолий

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210207/1031738083/Ne-veryu-Vybory-ukrali-russkie-i-Chak-Norris-shturmuyut-Kapitoliy-.html

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Симпсоны опять все предсказали, а среди штурмовавших Капитолий были русские и Чак Норрис. Трамп хочет ввести военное положение и обратиться к гражданам по экстренной связи, но Apple попытается ему помешать. Бывший глава IT-отдела итальянского холдинга Leonardo признал вмешательство в американские выборы. Что из этого правда, а что откровенная ложь?

Радио
Не верю! Выборы украли, русские и Чак Норрис штурмуют Капитолий

Разбираем главные фейки вместе с международным обозревателем Business FM, блогером Андреем Ромашковым.

0:45 - “Среди штурмующих Капитолий были русские” - как появился этот фейк. Участвовал ли в атаке Чак Норрис?

3:58 - “Fight like hell”. Трамп сам отправил митингующих в атаку на Конгресс США?

6:03 - "Симпсоны" снова предсказали будущее. Фанаты нашли сходства между атакующими и персонажами сериала. Q Shaman - кто он на самом деле? Оружие, коктейли Молотова и бомбы: с чем шли в атаку сторонники Трампа.

12:37 - “Выборы украли”: действующий президент Америки сам запустил фейк? Будет ли второй импичмент?

13:26 - Трамп вводит военное положение. “Не обновляйте iOS иначе Трамп до вас не дозвониться!”: секретное обращение к американцам, Apple и блокировка экстренной связи.

16:51 - “Знакомого в оборонке предупредили, что лучше запастись едой, водой и батарейками на ближайшие две недели.” О чем ФБР действительно предупредило граждан?

19:40 - Parler и Gab: в какие соцсети сбежали праворадикальные сторонники Трампа после блокировок в Twitter и Facebook?

23:21 - Разоблачение, которое подготовила организация “Nations in Action” о вмешательстве в американские выборы. Причем тут итальянский холдинг Leonardo, посольство США и кибервойска?

26:20 - Свержение Трампа! Сообщение о завершении президентского срока Трампа на сайте Госдепа США

Слушайте подкасты РИА Новости.


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