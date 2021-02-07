"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России

Владимир – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на своем самолете по России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый.