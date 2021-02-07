"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России

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Владимир – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на своем самолете по России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый.
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 1 по 7 февраля.
Вакцинация от гриппа началась в Абхазии в начале декабря, прививку делают российскими препаратами "Ультрикс" и "Совигрипп".
Молодежная сборная Абхазии по футболу проведет три товарищеских матча в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи.
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