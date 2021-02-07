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Мы все умрем. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210207/1031790627/My-vse-umrem-Mir-posle-kontsa-sveta-populyarnye-stsenarii-postapokalipsisa-.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио
Мы все умрём. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадежности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса, как говорит экран? Придется ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженными пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби? Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.

Ранее мы обсуждали, как с точки зрения науки выглядит конец света в популярных фильмах-катастрофах, в эпизоде "Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?"

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Темы:
Подкасты РИА (463)

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