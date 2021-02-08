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Гражданин и начальник: Амичба об особенностях амнистии, принятой в Абхазии

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Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба в эфире радио Sputnik рассказал о том, как происходит взаимодействие прокуратуры с МВД для реализации постановления Парламента об амнистии, и чем отличается нынешняя амнистия от других.

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Гражданин и начальник: Амичба об особенностях амнистии принятой в 2020 году в Абхазии

Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, было принято Парламентом 24 сентября 2020 года. Оно вступило в силу с момента его официального опубликования и подлежало исполнению в течение двух месяцев.

Особых сложностей реализация амнистии не причинила, все прошло по графику, какие последствия будут в будущем, покажет время, сказал Амичба в интервью радио Sputnik Абхазия. 

СИЗО Дранда.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гуманный жест с неизвестными последствиями: как исполняется амнистия в Абхазии

"Но, как мы и опасались, под действие данной амнистии попал ряд уголовных дел, связанных с особо тяжкими преступлениями, это в части сокращения наказания, и ряд дел, связанных с посевом незаконных растений, наркосодержащих, которые не были включены в запретный список. По результатам вынесенных решений под действие амнистии также попали ряд дел, где лица были освобождены от уголовной ответственности", - рассказал Амичба.   

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Абхазии заявили, что приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии могут дискредитировать правоохранительную и судебную системы и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.

28 сентября председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба провел пресс-конференцию и ответил на критику постановления Народного Собрания об амнистии.

29 сентября парламентарии призвали президента, МВД, Минюст и Государственную телерадиокомпанию Абхазии не оказывать давление на Народное Собрание и соблюдать принцип разделения властей. Парламент принял обращение к исполнительной власти в связи "с попыткой дискредитации Народного Собрания".

 


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