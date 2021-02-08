Такие обстоятельства: Капба о готовности к возможному возобновлению учебы в Абхазии

О том, какая работа сейчас идет в сухумском лицее-интернате, как много человек в коллективе уже перенесли COVID-19 и готовы ли работать возрастные учителя в обычном режиме, в эфире радио Sputnik рассказала директор интерната Лариса Капба.

Радио Такие обстоятельства: Капба о готовности к возможному возобновлению учебы в Абхазии

Учебный процесс в сухумском лицее-интернате был остановлен 15 октября, однако до середины декабря ежедневно в учебное заведение приходило по одному классу. Такое общение дало свои результаты, потому как дистанционное обучение освоить смогли не все дети, сказала Капба в беседе на радио.

"Сразу после того как мы ушли на карантин, у нескольких учителей был выявлен вирус, и хорошо, что ввели карантин, иначе все могло бы быть гораздо хуже. У нас в коллективе переболело девять человек, но мы еще будем уточнять цифры. Среди них есть учителя, которым за 70 и 60 лет, есть переболевшие и среди молодых учителей. Если учебные заведения откроют, и возрастные учителя изъявят желание побыть дома, то мы сможем решить этот вопрос внутри коллектива. В случае возобновления учебного процесса нехватки учителей не будет", - сказала Капба.

Директор учебного заведения отметила, что они готовы организовать учебный процесс следуя всем рекомендациям, но беспокойство вызывает спальный корпус и работа столовой.

"Если в столовой мы сможем организовать кормление в две смены, то в спальном корпусе все сложнее, но мы намерены там два раза в день проводить уборку и обрабатывать все поверхности", - сказала Капба.