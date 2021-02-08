Лавров: в Европе отношение к вакцине "Спутник V" изменилось

Несколько стран заинтересованы в покупке и производстве препарата на своей территории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Радио Лавров: в Европе отношение к вакцине "Спутник V" изменилось

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем рассказал, как изменилось отношение к российской вакцине "Спутник V" в Европе.

Глава МИД напомнил, что новость о создании "Спутника V" была встречена "достаточно негативно". Звучали разные высказывания, отметил он: что "еще слишком рано, и никто ничего не знает", что "русские торопятся, чтобы снять геополитические "пенки".

"Но по мере того как вакцина стала применяться, отношение к ней изменилось. Этому во многом способствовало то, что в самом начале, когда президент России В. В. Путин объявил об этом достижении российских ученых, он высказался за самое широкое взаимодействие в данной области с международными партнерами", — сказал Лавров.

По словам министра, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе переговоров в Москве поздравил Россию с тем, "что вакцина дает результаты".

"Договорились продвигать контакты между нашими лабораториями, учеными и производителями, посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте", — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что Россия имеет "развернутые контакты" с европейскими коллегами по данной теме.

"Целый ряд стран заинтересованы в покупке и производстве вакцины на своей территории", — заявил министр.

Лавров напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным "высказалась в пользу того, чтобы посмотреть, есть ли возможности для взаимодействия между Россией и Германией".

Кроме того, Центр имени Гамалеи "вступил в контакт" с производителями вакцины AstraZeneca "на предмет возможности производства комбинированного варианта вакцины, результат которой впитал бы в себя позитивные стороны каждой из них".

"Сотрудничество в этой области не только может сыграть позитивную роль, но оно уже это делает", — подчеркнул Лавров.