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Николай Долгополов
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Долгополов о судьбе Олимпиады-2021: японцы боятся

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Sputnik Абхазия
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Против Олимпиады в Токио высказались более половины жителей Японии, сообщили СМИ. Результаты опроса прокомментировал в интервью радио Sputnik президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

Радио
Долгополов о судьбе Олимпиады-2021: японцы боятся

Большая часть жителей Японии (61%) высказались за перенос Олимпийских игр в Токио с 2021 года на следующий или за полную отмену мероприятия. Об этом об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на социологический опрос, проведенный газетой Yomiuri Shinbun. По данным опроса, поддерживают проведение Олимпиады в полноценном формате, то есть со зрителями, 8% японцев, а еще 28% считают, что Игры должны пройти, но без зрителей.

Высокий процент противников Олимпиады объясняется страхом перед коронавирусной инфекцией, такое мнение в интервью радио Sputnik высказал президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

"В Японии регистрировалось огромное количество больных, но самое главное, что большинство инфицированных было в Токио. Я думаю, что это основная причина. Боятся японцы, что люди из приблизительно 200 стран завезут из своих дальних уголков страшную болезнь", – предположил он.

По мнению спортивного журналиста, до середины марта станет известно, состоится ли Олимпиада в этом году.

"Если в этом году Олимпиада не будет проведена, то она вообще не состоится. Я говорил со своими друзьями из Олимпийского комитета России, там все ожидают стопроцентного и окончательного ответа к концу февраля или к середине марта. Если ответ прозвучит, то Олимпиада будет. Если этого не произойдет, то, значит, физически невозможно будет после этого срока организовать Игры", – сказал Николай Долгополов.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии COVID-19.


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