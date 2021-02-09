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Врач рассказал, кому нужно отсрочить вакцинацию от коронавируса

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Член комитета по социальной политике Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый объяснил, кому и почему стоит отложить вакцинацию и как связано количество антител с тяжестью заболевания.

Радио
Врач рассказал, кому нужно отсрочить вакцинацию от коронавируса

Если человек перенес коронавирусную инфекцию в любой ее форме (речь как о бессимптомном течении, так и наоборот ― о тяжелом), таким людям есть смысл отложить вакцинацию, считает специалист, поскольку пока нет достоверных данных о том, как долго держатся в крови антитела к коронавирусной инфекции. 

Также нет данных и о том, сколько держатся антитела в крови после прививки, добавил Круглый. На эту тему есть мнение производителя, академик Гинцбург (глава центра имени Гамалеи) неоднократно говорил в своих выступлениях, что "антитела держатся примерно около двух лет, но по понятным причинам мы еще этого точно не знаем", рассказал Круглый.

"Кстати, количество антител иммуноглобулина G в крови ― оно не всегда четко коррелирует, это зависит не от тяжести заболевания", ― добавил он.

Также специалист дал разъяснения, кому в первую очередь показана вакцинация, по словам Круглого, речь идет о пожилых людях и тех, кто составляет группы риска. 

"Чем больше у человека каких-то серьезных заболеваний: сахарный диабет, патологии почек, сердечная недостаточность, вообще сердечно-сосудистые заболевания и другие заболевания, исключая какие-то аутоиммунные состояния, им показана вакцинация в первую очередь, как можно быстрее", ― посоветовал Круглый.

Поскольку риск заболевания коронавирусной инфекцией, риск тяжелого течения и неблагоприятного исхода у таких пациентов очень велик, чем тяжелее состояние человека, тем у него больше показаний к проведению вакцинации, пояснил Круглый.

Общий принцип, по словам специалиста, должен быть следующим: чем тяжелее состояние и чем старше возраст, тем больше показаний к вакцинации.

 


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