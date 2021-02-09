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Надежда Венедиктова
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Венедиктова о фонтане в Сухуме: нужно ориентироваться на мнение профессионалов

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210209/1031804800/Venediktova-o-fontane-v-Sukhume-nuzhno-orientirovatsya-na-mnenie-professionalov.html

Своим мнением о том, как можно было бы избежать споров горожан вокруг установки различных архитектурных объектов, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась журналист, общественный деятель Надежда Венедиктова.

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Такие обстоятельства: Венедиктова о дискуссиях об установке фонтана в Сухуме

На площади имени Сергея Багапш в Сухуме устанавливают фонтан. Итоги конкурса на лучшее благоустройство данной территории еще не подведены, потому в администрации столицы заверяют, что сооружение временное. Появление фонтана на набережной вызвало неоднозначную реакцию горожан, она выразилась активным обсуждением в социальных сетях. Насколько полезно обсуждение социально значимых проблем, нужно ли учитывать мнения, звучащие в социальных сетях, как найти оптимальный вариант, несмотря на разницу во вкусах? Мнением об этом поделилась журналист и общественный деятель Надежда Венедиктова.

"Художественный вкус – это дело очень тонкое и со временем меняющееся. Тут два противоречивых момента. С одной стороны, очень часто администрации городов пытаются найти золотую середину и приглашают общественность участвовать в обсуждении проектов. Таким образом они отводят от себя упреки. С другой стороны, жители могут проголосовать за один из пяти проектов. Но не все обладают тонким художественным вкусом. Во-вторых, вкусы меняются. Возьмем историю со знаменитой Эйфелевой башней. Против ее установки была огромная общественная кампания. Через 20 лет она стала визитной карточкой Парижа. Поэтому оптимально, если в обсуждении участвуют люди с уже сформировавшимся художественным авторитетом, и они публично высказывают свое мнение. Можно было бы по телевидению, на городской телевизионной площадке, показывать дискуссии с профессионалами. Это имело бы воспитательное значение для широкой аудитории, и люди понимали бы, с какой точки зрения смотреть на проект. Многие послушали бы и научились бы чему-то, более осмысленно оценивали бы тот или иной проект", - сказала Венедиктова.

Она подчеркивает, что нужно ориентироваться на мнение профессионалов, но они должны объяснить широкой публике, почему остановились на том или ином варианте.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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