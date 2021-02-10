Кове о российской дипломатии: поддерживает баланс во всем мире

О сотрудничестве абхазской дипломатии с российской, о роли российских политиков на международной арене и их авторитете в эфире радио Sputnik рассказал глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове.

10 февраля дипломатические работники России отмечают профессиональный праздник.

Кове отметил, что между Россией и Абхазией традиционно выстроены объективные и дружеские профессиональные отношения, периодически проходят консультации по внешней политике. Одна из таких консультаций пройдет сегодня, сообщил глава МИД Абхазии.

Радио Кове о российской дипломатии: поддерживает баланс во всем мире

"Мы живем в сложное время, и мы прекрасно видим и осознаем, какое давление сегодня международное сообщество оказывает на Российскую Федерацию. Но при всем этом мы понимаем, что все те нападки, которые сегодня осуществляются на Россию, не останутся без должного ответа", - сказал Даур Кове.

Он также подчеркнул, что издревле российская дипломатия занимала ключевую роль в международной политике.

"Сегодня российские дипломаты выполняют очень сложную роль, чтобы поддерживать баланс во всем мире. Мы все видим, какую миротворческую миссию несет сегодня Российская Федерация. Один из примеров – события, которые развивались в Нагорном Карабахе. Россия выступила в роли миротворца, посредством которого удалось остановить эту кровопролитную войну", - отметил дипломат.

Кове напомнил, что Россия стала первой страной, признавшей независимость Абхазии. И сегодня, благодаря усилиям российской дипломатии, продолжается курс по широкому международному признанию республики, отметил министр иностранных дел.