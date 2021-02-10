Эксперт: пандемия COVID-19 показала, что есть потребность в международном сотрудничестве

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о принятии Евросоюзом заявки на регистрацию вакцины "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" после сертификации ВОЗ может войти в международную программу распределения вакцин COVAX.

Радио Эксперт: пандемия COVID-19 показала, что есть потребность в международном сотрудничестве

"Мне кажется, во-первых, чем больше вакцин будет, тем и лучше. Поскольку они разные, по-разному воздействуют на организм. Возможно, здесь некий плюрализм будет полезен с точки зрения здравоохранения. Но, конечно, политические моменты никто не отменял", - сообщил он.

Кроме этого, у некоторой часть общества есть и психологическое предубеждение против российских вакцин.

"Ходят разговоры, что у нас наука разрушена, что ничего создать не можем, что наверняка это какой-то обман. И, конечно, это тоже воздействует на людей, преодолеть такую инерцию довольно трудно. Тем не менее мы видим, что позитивные сдвиги проходят, и я думаю, что не только "Спутник V", но и другие вакцины все-таки будут сертифицированы", - отметил Кортунов.

По его мнению, российские вакцины, несмотря на свою доказанную эффективность, не займут доминирующее положение на европейском рынке, но ученым и медикам будет чем гордиться. И куда реализовывать вакцину - тоже. Тем более что в сложившихся обстоятельствах России нет нужды кому-то навязывать свои вакцины.

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