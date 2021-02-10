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Такие обстоятельства: Аргун о работе Национального онкоцентра Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210210/1031811605/Takie-obstoyatelstva-Argun-o-rabote-Natsionalnogo-onkotsentra-Abkhazii.html

О динамике онкозаболеваний, обеспечении лекарственными препаратами, видах лечения, которые может предоставить Национальный онкологический центр Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал главврач центра Лев Аргун.

Национальному онкологическому центру республики 25 лет. До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в Сухуме функционировал городской онкодиспансер. В период войны он прекратил свою работу. В 1995 году один из корпусов Сухумской городской больницы был отдан под организацию Республиканского онкологического диспансера, а в 2014 году, после капитального ремонта и полной реконструкции строения, диспансер был заново открыт и переименован в Национальный онкологический центр.

Об основных этапах становления учреждения онкологической службы республики, сегодняшней работе, динамике выявления онкологических заболеваний и кадровом потенциале в эфире радио Sputnik рассказал главврач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун.

Делая сравнительный анализ первичной выявляемости онкозаболеваний, Аргун отметил, что количество больных возросло более чем в 10 раз за последние 15 лет

Радио
Такие обстоятельства: Аргун о работе Национального онкоцентра Абхазии

"Самые важные цифры – это первичная выявляемость больных в году. Если в 2004 году химиотерапевтическое лечение проходило до 20 человек, по последним данным, более чем в 10 раз увеличилось количество больных, больше 300 человек, цифра приближается к 400. Мы проводим химиотерапевтическое лечение онкологическим больным. Препараты дорогие, и я бы сказал обеспечение ими на троечку. Есть государственная абхазская целевая программа, и есть российская, которая добавилась в 2018 году. Этими двумя программами обеспечиваются лекарствами онкологические больные. По первой программе Фонд медицинского страхования обеспечивает лекарственными препаратами, а по российской программе Министерство здравоохранения".

Оценивая обеспечение лекарственными препаратами для лечения онкозаболеваний "на тройку", Аргун заметил, что это можно охарактеризовать, как "хорошо", учитывая цену лекарств и сегодняшние возможности Фонда медицинского страхования республики.

Подробности в аудиофайле.

 

 


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