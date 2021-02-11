Такие обстоятельства: адвокат Колбая о пенитенциарной системе Абхазии

О том, как устроена пенитенциарная система Абхазии, есть ли трудности в работе адвокатов в связи отсутствием исправительных колоний, и где предпочитают отбывать наказание граждане Абхазии, осужденные в России, в эфире радио Sputnik рассказала адвокат Эсма Колбая.

Все подзащитные отбывают наказание в следственном изоляторе и в изоляторе временного содержания, в связи с тем, что в Абхазии нет исправительных колоний: общего режима, строгого режима, колонии поселения, сказала Колбая в эфире радио Sputnik. Пенитенциарным учреждением Абхазии является СИЗО при МВД республики, подчеркнула адвокат.

Радио Такие обстоятельства: адвокат Колбая о пенитенциарной системе Абхазии

"Мы руководствуемся законом Республики Абхазия о временном порядке исчисления сроков лишения свободы от 2016 года. Лица, осужденные к лишению свободы в колониях поселениях, они отбывают наказание в изоляторах временного содержания, и в следственном изоляторе в данном случае один день приравнивается к трем дням, что касается лиц, которые отбывают наказание в колониях общего режима, тут один день отбытого наказания приравнивается к двум дням", - пояснила юрист.

Председатель Сухумской городской коллегии адвокатов отметила, что идет работа с пенитенциарной системой России, где, возможно, осужденные в Абхазии лица будут отбывать наказание за пределами страны.

"Идет работа, сотрудничество с пенитенциарной системой России. Есть такие разговоры, что возможно, лица будут отбывать наказания до трех лет в Абхазии, а более, уже за пределами страны. Мы, как юристы, считаем это обязательным", - сказала Колбая.

В то же время наши граждане, которые совершили то или иное преступление на территории России, обладают правом перевода из исправительных учреждений России на территорию Абхазии, подчеркнула адвокат.

"У нас есть соглашение между Россией и Абхазией, и наша Генпрокуратура говорит о том, что граждане Абхазии, осужденные в России, обладают правом перевода в Абхазию, и наказание, которое они отбыли на момент перевода, здесь они будут отбывать по нашему закону, то есть в порядке временного исчисления сроков лишения свободы. Наши граждане часто обращаются к нам, к адвокатам из Абхазии, о переводе. При наличии гражданства абхазского мы совместно с Генеральной прокуратурой осуществляем перевод в Абхазию. Здесь местные суды уже решают вопрос применять перевод либо нет. Бывают и отказы, бывает, что и решение суда в пользу обращаемого, но все мотивированно. Безусловно, наказание предпочитают отбывать в Абхазии в связи с тем, что срок сокращается", - рассказала Колбая.

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