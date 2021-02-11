Пагава об условиях возобновления учебного года в Абхазии: на грани невыполнимости

Как будут выполняться условия возобновления учебного процесса в школах и с какими сложностями придется столкнуться руководству школ, чтобы соответствовать необходимым требованиям, в эфире радио Sputnik рассказала директор Сухумской средней школы №3 Майя Пагава.

Радио Пагава о возобновлении учебного года в Абхазии: ограничения - на грани невыполнимости

С 15 февраля 2021 разрешена деятельность детских садов и начальной школы. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.

Открыть школы станет возможным, если в одном классе будет не более 20 детей, что будет отслеживаться в рамках специальных проверок, сказал министр просвещения республики Инал Габлия на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Также он добавил, что если ситуация с распространением инфекции будет ухудшаться, то образовательные учреждения вновь будут закрыты.

"Ограничения - на грани невыполнимости, к сожалению, потому что как раз младшие классы, которые мы набирали после того, как перешли в новое здание, они все у нас за 30, приближаются к 40 учащимся в одном классе. Разрешают максимум 20 детей в одной группе. В школе ограниченное количество классных комнат, она на вид такая большая, но классных комнат 19. Классов всего по школе 33. Из них не делятся только пять классов. Конечно, это сложно, почти невыполнимо, но чего не сделаешь ради того, чтобы год не потерять, и дети друг без друга уже одичали. Я родителей очень хорошо понимаю, они хотят, чтобы дети ходили в школу, но, к сожалению, обстановка не способствовала этому. Сейчас она чуть-чуть стала лучше, но мы морально готовы решать все ограничительные меры, которые все же еще остались", - сказала Пагава в эфире радио Sputnik Абхазия.

Школы Абхазии были закрыты с 15 октября из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу и введения ограничений по этому поводу.

3 февраля на расширенном совещании с президентом Абхазии министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что около 100 школ практически готовы к открытию.