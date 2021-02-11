Гражданин и начальник: Таркил о возобновлении работы школ и садов

О схемах, по которым учащиеся столичных школ будет возвращаться к учебному процессу и о том, как будет налажена работа дошкольных учреждений, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала начальник Управления образования города Сухум Астанда Таркил.

Радио Гражданин и начальник: Таркил о возобновлении работы школ и садов

Как сообщила Таркил, в многочисленных школах Сухума выбрана модель три на три, то есть одна часть классов будет ходить с понедельника по среду, а другая с четверга по субботу. В случае, если в классе будет свыше 20 учащихся, то и они будут разделены на группы, а занятия в группах буду проводиться в две смены.

С 15 февраля также возобновят работу и детские дошкольные учреждения.

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