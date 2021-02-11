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Гражданин и начальник: Таркил о возобновлении работы школ и садов

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1170)
10311
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0b/1031817973.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210211/1031816521/Grazhdanin-i-nachalnik-Tarkil-o-vozobnovlenii-raboty-shkol-i-sadov-.html

О схемах, по которым учащиеся столичных школ будет возвращаться к учебному процессу и о том, как будет налажена работа дошкольных учреждений, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала начальник Управления образования города Сухум Астанда Таркил.

Радио
Гражданин и начальник: Таркил о возобновлении работы школ и садов

Как сообщила Таркил, в многочисленных школах Сухума выбрана модель три на три, то есть одна часть классов будет ходить с понедельника по среду, а другая с четверга по субботу. В случае, если в классе будет свыше 20 учащихся, то и они будут разделены на группы, а занятия в группах буду проводиться в две смены.

 С 15 февраля также возобновят работу и детские дошкольные учреждения.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1170)

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