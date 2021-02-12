Шаповалов об активности США в Черном море: серьезная угроза

Посольство РФ в Вашингтоне в ответ на учения США в Черном море призвало американских военных "не бряцать оружием" и не вмешиваться в мир и безопасность в регионе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал ситуацию.

Радио Шаповалов об активности США в Черном море: серьезная угроза

Посольство России в Вашингтоне призвало американских военных прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море и вмешиваться в мир и безопасность в регионе.

Дипломаты оценили сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море с участием эсминцев и разведывательных самолетов P-8A.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", – говорится в заявлении российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что американцы ищут предлоги "под флагом военных учений" для увеличения своего присутствия в регионе.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал призывы дипломатов оправданными и объяснил почему.

"Необходимо подчеркнуть, что США никакого отношения к Черноморскому бассейну не имеют. Черное море очень далеко от границ Флориды и Калифорнии. Более того, Черное море – в достаточной степени закрытый морской бассейн. И для России пребывание военно-морских сил государства, которое не питает к нам дружеских чувств, у берегов нашей страны является серьезной военной угрозой. Поэтому заявление российских дипломатов вполне оправданно. Факт того, что США в очередной раз проводят военно-морские учения в непосредственной близости к России, вызывает серьезную озабоченность. Давайте представим, что то же самое делает Россия в Мексиканском заливе, и какая будет реакция на это у госдепартамента США. Эти действия американцев свидетельствуют о том, что и новая администрация Белого дома продолжает политику нагнетания ситуации, эскалации военных угроз. И ничем в этом смысле не отличается ни от администрации Дональда Трампа, ни от администрации Барака Обамы", – сказал Владимир Шаповалов.