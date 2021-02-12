Шамба о железной дороге через Абхазию в Армению: поможет миру в регионе

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба прокомментировал в эфире радио Sputnik предложение Парламента об участии Абхазии в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

Радио Шамба о железной дороге в Армению через Абхазию: залог мира в регионе

В начале января 2021 года Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами.

Предполагается, что железная дорога пройдет по восточному Азербайджану и позволит Армении впервые с 1992 года запустить прямые поезда в Россию, а также получить выход на Иран. Баку, в свою очередь, после более 30 лет блокировки сможет наладить сообщение с отделенным Арменией эксклавом - Нахичеванской автономной республикой - и получить выход к Турции.

Депутаты Парламента Абхазии обратились в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

Тема возникла не впервые, более 10 лет назад она обсуждалась и даже была создана трехсторонняя рабочая группа, в которую входили представители России, Абхазии, Грузии, сказал в эфире радио Sputnik Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

"Были серьезные дискуссии, но тогда не смогли договориться, потому что грузинская сторона настаивала на том, что участок железной дороги Абхазии, как было в советское время, должен был называться абхазским участком грузинской железной дороги. Наша сторона на это не соглашалась", - сказал Шамба.

Он отметил, что в регионе столкнулись интересы больших игроков, и в то время было сделано все, чтобы Россия оказалась отрезана от Южного Кавказа.

"Сейчас, когда вопрос встал об открытии железнодорожного сообщения через Северный Кавказ в Азербайджан и Армению, логично возникло предложение абхазского Парламента. Если говорить о желании развивать мирные инициативы на Кавказе, то, конечно, нужно открывать все коммуникации, нужно общаться и торговать… Считаю, что пора в нашем регионе начать мирное сосуществование, а залогом ему являются экономические процессы, в котором могли бы и должны быть задействованы все заинтересованные стороны", - заметил Шамба.

По вопросу открытия железной дороги через Абхазию в Армению нужно разговаривать с Грузией в том числе, поскольку она должна быть заинтересована в открытии такого сообщения, считает секретарь Совбеза Абхазии.