Доктор рассказал, ведет ли потеря обоняния при COVID к лишнему весу

Можно ли, потеряв обоняние при коронавирусе, набрать в весе, и возможно ли ускорить восстановление к запахам и вкусам, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Радио Доктор рассказал, ведет ли потеря обоняния при COVID к лишнему весу

Есть ли взаимосвязь между обонянием и ожирением, почему некоторые люди, не чувствуя запахов, стали есть больше, и стоит ли опасаться лишних килограммов всем заразившимся коронавирусом. Доктор Мясников ответил на вопросы пациентов в эфире телеканала "Россия 1".

"Обычно обоняние после коронавируса восстанавливается через 10-12 дней, хотя процесс восстановления может достигать и двух-трех месяцев. Отсутствие обоняния приводит не к тому, что ты больше ешь, наоборот, ты теряешь вкус к пище, потому что обоняние мы чувствуем не только переднее, но и заднее, когда глотаем. Запахи пищи, вкус - это обоняние в том числе", ― сказал специалист.

Он предложил пациентам провести эксперимент: закрыв нос, например, прищепкой, попытаться что-то съесть. Вкуса почти нет, констатировал Мясников

"В общем, одна-две недели, максимум - до трех месяцев, пройдет само и ничего сделать с этим нельзя. А то, что вы стали больше есть, не списывайте на коронавирус, а то на него все списывают: самолеты не летают, магазины не работают - все коронавирус", - посетовал Мясников.