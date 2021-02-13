"Правда тела": когда "здоровое питание" становится помешательством

Желание правильно питаться может стать навязчивой идеей. Человек говорит только о еде, боится есть в кафе, терроризирует родных, выбрасывая из холодильника "вредные" продукты. У этого расстройства есть название - орторексия.

Радио "Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством

Как "здоровое питание" становится пищевой паранойей?

Почему даже скрупулезный подсчет калорий - иногда приводит к тому, что человек становится болезненно зацикленным на еде? Как орторексики становятся “пищевыми деспотами” для своей семьи, а себя - доводят до больничной койки? Как обнаружить это расстройство пищевого поведения, и чем оно опасно - объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.

01:35 Что такое орторексия

04:47 Когда орторексия приводит к трагедии - реальная история

11:18 Мифологема про “дырявый кишечник”: что это такое

14:00 Что плохого в том, чтобы быть фиксированным на здоровом питании (и где та грань, когда человек уже становится орторексиком)

15:05 “Орторексы - самые ужасные посетители ресторанов”

19:01 “Посмотрите, как в нашей культуре называют десерты”: Как шоколад может быть тройным (и как это влияет на покупателей)

20:35 Может ли подсчет калорий быть опасным (почему это приводит к тому, что человек начинает 24 часа в сутки думать только о еде)

25:35 Как отследить, что уже “перебираешь” в стремлении к здоровой еде



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