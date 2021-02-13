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Страх вакцинации от COVID-19

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210213/1031827813/Strakh-vaktsinatsii-ot-COVID-19.html

Реально ли заболеть после вакцинации и к каким "побочкам" готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина "Спутник V" и чем она отличается от других?

Радио
Страх вакцинации от COVID-19

Вместе с Симоном Мацкеплишвили, профессором, заместителем директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова и Алексеем Яковлевым, врачом, популяризатором науки разбираемся, как работают российские и зарубежные вакцины от ковида.
1:20 "Я боюсь побочек": как организм может реагировать на вакцинацию
7:20 Что такое "живая" вакцина
9:50 Исследование эффекта плацебо: реакция испытуемых на физраствор
12:20 "Она не прошла все испытания": почему вакцину разрешили и безопасна ли она для людей
14:05 Какой иммунитет надёжнее: от вакцины или естественный
16:50 Почему некоторые люди не заболевают COVID-19
19:15 Реально ли заболеть после вакцинирования
20:45 Может ли вакцинированный человек быть переносчиком коронавируса
23:45 Будут ли работать нынешние вакцины против новых мутаций ковида
27:15 Переболеть и затем вакцинироваться ― есть ли в этом смысл?
28:30 Сколько "работает" вакцина "Спутник V" и почему она одноразовая
30:30 Главный вопрос: когда закончится пандемия
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