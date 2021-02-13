19:55 13 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.94
  • EUR89.61
Поиск
Истории док
© Sputnik

Смерть матрешки: как старинный промысел оказался на грани исчезновения

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (467)
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210213/1031827819/Smert-matreshki-kak-starinnyy-promysel-okazalsya-na-grani-ischeznoveniya-.html

Как изготавливают полхмайданскую матрёшку и какая судьба её ждёт, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Марикян.

Радио
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения

В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрешек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.

Старожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию — молодых людей не интересует самый известный русский сувенир. И сама матрешка сейчас мало кому нужна: теперь сложность отбить даже себестоимость товара.
Слушайте подкасты РИА Новости

Темы:
Подкасты РИА (467)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Рекордный снегопад в Москве
Умер советский силач: триумф Юрия Власова - архивные кадры
Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться