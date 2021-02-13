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Интервью с зоопсихологом: как узнать, что вам хочет сказать кошка

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210213/1031827830/Intervyu-s-zoopsikhologom-kak-uznat-chto-vam-khochet-skazat-koshka-.html

Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти своё кресло (и руки) от когтей?

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Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка

Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился?

Почему эти чистюли любят валяться в песке и в какие стереотипы о кошках люди продолжают верить до сих пор? Рассказывает зоопсихолог, автор книги "КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка" Марина Жеребилова.

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Темы:
Подкасты РИА (468)

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