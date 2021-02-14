Дополнительное время: Виноградов об играх за молодежную сборную Абхазии

Игрок молодежной сборной Абхазии и сухумского "Нарта" Владимир Виноградов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как он попал в юношескую сборную республики, а также, чего не хватает футбольной команде для хорошей, слаженной игры.

Радио Дополнительное время: Виноградов об играх за молодежную сборную Абхазии

Молодежная сборная Абхазии по футболу провела три товарищеских матча в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи. Первый матч с командой "Медик" завершился со счетом 4:0 в пользу "Медика".

Игра за сборную отличается от игры за клуб, отметил Виноградов в беседе на радио. Ответственность на тебе лежит большая, ты представляешь свою страну, сказал футболист.

"Первый товарищеский матч с командой "Медик" был неудачным. Мы провели всего несколько тренировок и вышли на игру с ребятами, с которыми мы никогда не играли вместе. У нас игра не пошла, не было никакой связки между нами, это все из-за маленького количества совместных тренировок", - сказал Виноградов.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.