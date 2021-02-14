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Дополнительное время: Виноградов об играх за молодежную сборную Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210214/1031823911/Dopolnitelnoe-vremya-Vinogradov-ob-igrakh-za-molodezhnuyu-sbornuyu-Abkhazii-.html

Игрок молодежной сборной Абхазии и сухумского "Нарта" Владимир Виноградов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как он попал в юношескую сборную республики, а также, чего не хватает футбольной команде для хорошей, слаженной игры.

Радио
Дополнительное время: Виноградов об играх за молодежную сборную Абхазии

Молодежная сборная Абхазии по футболу провела три товарищеских матча в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи. Первый матч с командой "Медик" завершился со счетом 4:0 в пользу "Медика". 

Игра за сборную отличается от игры за клуб, отметил Виноградов в беседе на радио. Ответственность на тебе лежит большая, ты представляешь свою страну, сказал футболист.     

"Первый товарищеский матч с командой "Медик" был неудачным. Мы провели всего несколько тренировок и вышли на игру с ребятами, с которыми мы никогда не играли вместе. У нас игра не пошла, не было никакой связки между нами, это все из-за маленького количества совместных тренировок", - сказал Виноградов.   

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.


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