Дополнительное время: Виноградов об играх за молодежную сборную Абхазии

Молодежная сборная Абхазии по футболу провела три товарищеских матча в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи. Первый матч с командой "Медик" завершился со счетом 4:0 в пользу "Медика".
Игра за сборную отличается от игры за клуб, отметил Виноградов в беседе на радио. Ответственность на тебе лежит большая, ты представляешь свою страну, сказал футболист.
"Первый товарищеский матч с командой "Медик" был неудачным. Мы провели всего несколько тренировок и вышли на игру с ребятами, с которыми мы никогда не играли вместе. У нас игра не пошла, не было никакой связки между нами, это все из-за маленького количества совместных тренировок", - сказал Виноградов.
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