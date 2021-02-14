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Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: города под водой

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210214/1031828811/My-vse-umrm-Zhil-v-ekstremalnykh-regionakh-goroda-pod-vodoy.html

Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет?

Радио
Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: города под водой

Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют. Однако это все маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. 

Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.

Это четвертый эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в пустынях, в Заполярье и под водой.
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