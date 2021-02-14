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Подкаст ЯсноПонятно
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Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210214/1031832880/Podkast-YasnoPonyatno-Chto-takoe-lyubov-.html

Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права?

Радио
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?

По каким параметрам мы ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"?

Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?

Можно ли за всю жизнь так и не испытать этого чувства? Правильно ли противопоставлять любви привычку или любовь и есть привычка?

Как ученые измеряют любовь? Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Слушайте подкасты РИА Новости. 

 


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