Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?

Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права?

Радио Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?

По каким параметрам мы ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"?

Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?

Можно ли за всю жизнь так и не испытать этого чувства? Правильно ли противопоставлять любви привычку или любовь и есть привычка?

Как ученые измеряют любовь? Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

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