Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?

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Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права?
По каким параметрам мы ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"?
Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?
Можно ли за всю жизнь так и не испытать этого чувства? Правильно ли противопоставлять любви привычку или любовь и есть привычка?
Как ученые измеряют любовь? Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин.
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