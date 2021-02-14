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Почему нам так важно доказывать всем свою правоту

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210214/1031832905/Pochemu-nam-tak-vazhno-dokazyvat-vsem-svoyu-pravotu.html

Почему бывает сложно сказать "извини", даже если знаешь, что неправ? Как запускается механизм самооправдания и перекладывания ответственности на другого?

Радио
Почему нам так важно доказывать всем свою правоту

Можно ли научиться признавать свои ошибки, чтобы потом не грызть себя и не отравлять жизнь другим? Почему всем нравятся люди, которые могут искренне раскаиваться, и как стать одним из них?

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, все ли могут научиться признавать свои ошибки и почему наша психика этому сопротивляется.

2:20 Почему признавать ошибки не стыдно

5:00 Как правильно признавать ошибки

5:50 Как сделать выводы и извлечь пользу из неудачи

7:40 Почему нам приятнее общаться с людьми, которые ошибаются и не стыдятся этого

13:20 Почему бывает сложно извиниться

14:40 Почему важно и полезно (прежде всего для психики) признавать свои ошибки

17:50 Как переосмыслить значение ошибок в нашей жизни

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Подкасты РИА (469)

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