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Жемчугов о возможных реакциях после прививки: заболевание опаснее вакцины

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1002)
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О том, насколько безопасны вакцины от коронавируса, разработанные в короткие сроки, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Радио
Жемчугов о возможных реакциях после прививки: заболевание опаснее вакцины

Миллионы людей в мире надеются на возможность сделать прививку от коронавируса. В то же время многие сомневаются, поскольку опасаются побочных эффектов от прививки. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, осложнения после вакцинации зависят от организма человека. В случае если в организме есть определенные особенности, то реакция может быть яркой. Из легких реакций на введение чужеродного вещества может наблюдаться головная боль, насморк, температура.

"По отношению к российской вакцине "Спутник V" никаких серьезных осложнений пока не зафиксировано, кроме небольшой температуры", - отметил Владислав Жемчугов.

Врач-иммунолог добавил, что последствия от заболевания гораздо опаснее, чем возможные последствия от вакцинации.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1002)

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